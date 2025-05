"I professionisti vanno fuori"

"Vengono a lasciare il curriculum è la prima cosa che chiedono è: “Ma il sabato e la domenica devo lavorare?“". Lo racconta Aldo Ascani, imprenditore e gestore di alcuni dei locali più noti di Civitanova, tra cui lo Shada, sul lungomare Piermanni. "Noi, per fortuna, tra i locali aperti d’inverno e quelli d’estate riusciamo ad avere una certa continuità con il personale, molti restano a lavorare con noi anche nel periodo estivo, ma è un problema che c’è. I professionisti vanno a fare le stagioni fuori, non a Civitanova. L’ideale – è il ragionamento di Ascani – sarebbe prendere persone che hanno voglia di lavorare e farle crescere, ma non è facile trovarle".