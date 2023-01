I profughi della Ocean Viking in provincia

di Paola Pagnanelli

Arriveranno anche in provincia una decina di profughi sbarcati ieri sera dalla Ocean Viking ad Ancona. Lo ha disposto il ministero dell’Interno. La nave ha trasportato 37 profughi soccorsi al largo della Libia; tra di loro ci sono 12 minorenni. Per questi ultimi, è stato deciso subito che rimarranno nel capoluogo di regione. I maggiorenni invece saranno divisi tra le restanti province. A quanto sembra, non dovrebbero essere più di dieci persone quelle destinate al Maceratese.

Le prime indicazioni in merito alla seconda nave in arrivo oggi ad Ancona, la Geo Barents di Medici senza frontiere, sarebbero di dirottare i profughi fuori regione. Questo perché prima di Natale le Marche hanno accettato di accogliere i 140 migranti sbarcati a Livorno, nel primo caso registrato fuori dalla Sicilia; in quel caso si trattava di una nave di Emergency. Una quarantina di quelle persone era poi stata accolta nelle Marche. La procedura per altro è la stessa utilizzata per ogni sbarco di migranti: che arrivino in Sicilia, a Genova o nelle Marche, le persone vengono accompagnate nei vari centri di accoglienza, che già ne ospitano diverse. In provincia ce ne sono circa 350, accolte in una quindicina di centri che si trovano, tra l’altro, a Macerata, Loro Piceno, Treia, Cingoli, gestiti dalla Praxis, dal Consorzio umana solidarietà e da altre associazioni. Ieri sera dunque per la prima volta il porto di Ancona si è trasformato in hotspot nazionale per l’accoglienza dei migranti. Dalla mattinata di lunedì sono stati effettuati tutti i preparativi necessari in vista dell’arrivo delle due navi alla banchina 22, ricostruita negli anni scorsi dopo che erano stati tolti i silos granari. Al momento dello sbarco dovranno essere garantite le operazioni di accoglienza, le cure sanitarie dove necessario, l’effettuazione dei tamponi Covid e il fotosegnalamento. In seguito a queste prime procedure di ingresso, i migranti saranno accompagnati nei centri previsti per loro.

Le prefetture delle Marche in questi giorni, a stretto contatto con il ministero dell’interno, hanno messo a disposizione le strutture per l’accoglienza, seguendo appunto la prassi consolidata già in atto da mesi. Colpisce che in questo caso lo sbarco sia avvenuto in un porto molto più a nord di quelli usati finora dalle navi che soccorrono i profughi in mare, ma la sostanza dell’intervento non cambia neanche un po’.