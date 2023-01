I profumi ai tempi di Caterina de Medici

Oggi alle 17, a Civitanova, nella bottega Malatini in corso Dalmazia, appuntamento con il periodo rinascimentale e una della sue protagoniste principali, Caterina de Medici. Protagonista di una tappa fondamentale nella storia del costume dell’epoca, ha portato a corte Renato Bianco, il suo profumiere di fiducia, introducendo per la prima volta il concetto di fragranza in Francia. Prosegue così la rassegna “Le domeniche in bottega”, incentrata sul racconto olfattivo, un format nato dalla collaborazione tra il profumiere Mauro Malatini e la scrittrice e attrice Romina Antonelli. Posti limitati, per prenotazioni: 0733.1996702.