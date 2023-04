I pronto soccorso a corto di personale Arriva un concorso per 46 medici

di Franco Veroli

Nell’Ast di Macerata, rispetto a quanto previsto in organico, mancano 14 medici per le postazioni di pronto soccorso dei diversi ospedali. Sul campo, poi, i vuoti sono anche di più, visto che ultimamente hanno lasciato l’incarico tre medici con contratto a tempo determinato. Si tratta di un servizio essenziale, che deve comunque essere garantito: di qui il ricorso a medici pensionati (ce ne sono diversi) tornati in corsia con contratti di collaborazione, oppure agli ormai noti "medici a gettone" forniti dalle cooperative private, con costi più che raddoppiati. Per ora sono serviti a poco i concorsi (cinque negli ultimi cinque anni), perché c’è sempre stata carenza di candidati rispetto alle disponibilità: per quello bandito dalla vecchia Asur nel 2022 con l’obiettivo di coprire 26 posti nei pronto soccorso delle Marche sono arrivate solo 13 domande.

Ora sembra aprirsi uno spiraglio. La Regione, infatti, fa sapere che "avanza la procedura concorsuale per la copertura di 46 posti di personale medico specializzato in Emergenza - Urgenza", riferiti ai pronto soccorso delle Marche, 14 dei quali sono destinati all’Ast di Macerata. Si tratta di un concorso unificato per gli enti del Servizio sanitario nazionale, riferito a posti messi a concorso previsti nella programmazione del fabbisogno del personale 2020-2022. La giunta regionale ha nominato nei giorni scorsi i due componenti di sua competenza che faranno parte della commissione esaminatrice; le prove del concorso si svolgeranno nella seconda metà di maggio, mentre la stesura della graduatoria finale, sulla base della quale si procederà alle assunzioni, è prevista per l’inizio di giugno. I concorrenti sarebbero poco meno di 80, quindi di più rispetto a quelli richiesti, diversamente da come sono andate le cose negli ultimi anni (più posti che concorrenti). "La carenza di personale medico è un problema che pesa sul sistema sanitario di tutta Italia, soprattutto nel settore dell’emergenza-urgenza", evidenzia il governatore Francesco Acquaroli. "In questo periodo in cui stiamo discutendo la proposta del nuovo Piano sanitario regionale, dopo la riforma delle Ast, poniamo grande attenzione verso questo ambito di specializzazione". "Il bando – sostiene l’assessore alla sanità, Filippo Saltamartini – testimonia come la Regione senta pressante il bisogno di potenziare un servizio di grande impatto sulla popolazione". Restano le carenze nel servizio del 118: anche in questo caso sono una quindicina i posti vuoti in organico nell’Ast di Macerata.