I quartieri chiedono interventi al Comune

di Lucia Gentili

All’ultimo Consiglio comunale di Tolentino, all’aperto, il portavoce del coordinamento dei comitati di quartiere e contrada Marco Mancini ha elencato criticità e proposte raccolte da vari comitati, tra cui Foro Boario, Buozzi-Vaglie (da lui stesso presieduto), Benadduci-Matteotti, Repubblica. Partendo dal Foro Boario, con presidente Gianni Principi, tra le principali problematiche evidenzia: in via del Vallato, l’assenza di marciapiedi, la mancanza di segnaletica sul passaggio pedonale tra parcheggio Osmani e l’entrata dell’ascensore e la carenza di parcheggi gratuiti per i residenti, che alimenta la sosta selvaggia, con rischio per automobilisti e pedoni. E ancora, la precarietà del fosso Troiano e lo stato poco decoroso del vivaio comunale. All’intersezione tra viale e borgo Foro Boario viene proposta l’installazione di uno "specchio" per risolvere il problema della visuale precaria per chi, nell’incrocio, si immette sul viale. Inoltre il quartiere chiede al Comune di verificare l’eventuale presenza di amianto nei capannoni ex Isoterm; il recupero dell’ex pista di pattinaggio in zona Sticchi; e di fare qualcosa per l’incrocio in via Nazionale. "È decisamente pericoloso – spiega Principi –, sarebbe opportuna la progettazione di una rotonda". Tra le priorità per il quartiere Repubblica, presieduto da Mauro Gesuelli: la sistemazione del marciapiede in via Martin Luther King (lato scuola), sconnesso e impraticabile con passeggini per bimbi e carrozzine per disabili; il ripristino della staccionata-guardrail del viadotto Berlinguer, "diventata pericolosissima". Oltre alla richiesta di pulizia di fosso Pace e di posizionare dissuasori di velocità nei viali Brodolini, Nenni, viadotto Berlinguer e via M.L.King. Per quartiere Benadduci, con presidente Giorgio Peramezza, si sollecita, tra le altre cose, la pulizia nella zona degli ex campi da tennis in via Santini, attualmente in uno stato di degrado; zona interessata anche da lavori di ristrutturazione post-sisma, che eliminano molti spazi di parcheggio. Si chiede quindi all’amministrazione di trovare una soluzione condivisa con gli abitanti. Anche per zona Buozzi tante proposte, tra cui la richiesta di installare passaggi pedonali rialzati lungo via Terme S.Lucia e viale Buozzi e di regolamentare in maniera più efficace la sosta lungo viale Buozzi, vicino alla farmacia e alle attività commerciali presenti. E ancora, la manutenzione e l’ammodernamento dell’illuminazione in viale Buozzi, e la riqualificazione del campo da basket. Si chiede poi attenzione nella cura del verde pubblico; altra annosa situazione di degrado, l’edificio diroccato dell’Assm (dietro alla chiesetta dell’Addolorata), che versa in uno stato di abbandono.