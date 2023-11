I ragazzi al centro di un dibattito sul 25 novembre

Una serata al cinema e poi un dibattito con al centro la violenza subita dalle donne con protagonisti i ragazzi. È l’iniziativa del Comune di Montecosaro in collaborazione con la Cooperativa sociale ‘Il Faro’, in programma domani sera allo ‘Spazio Giovani Il Binario’, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’appuntamento, ‘La violenza invisibile agli occhi’, si terrà alle 21 (ingresso libero, con prenotazione consigliata) e sarà rivolto soltanto ai giovani maggiori di quattordici anni, adulti esclusi. "Si è pensato – spiega l’assessore ai servizi sociali Stefania Lufrano – che potesse essere significativo un momento di riflessione da parte dei giovani verso una tematica che purtroppo risulta profondamente attuale. Perciò, credo si debba partire dalla formazione e dall’informazione verso le nuove generazioni, perché il cambiamento deve partire da loro. I ragazzi debbono poter riflettere sul significato dell’amore e del rispetto. Non saranno presenti adulti – chiarisce poi – poiché l’idea è nata dai giovani e il confronto deve avvenire proprio tra loro. Ringrazio Francesco Marozzi per aver messo le proprie competenze al servizio della comunità". Ad occuparsi della proiezione sarà proprio Marozzi, giovane studente di cinema, mentre la pellicola non è stata svelata. Al termine della visione è previsto il dibattito tra i giovani con l’educatore de ‘Il Faro’ Simone Capitani. Lo stesso tema verrà poi affrontato nella serata di giovedì 30 (21.15, ingresso gratuito) al Teatro delle Logge, dove il Comune ha organizzato uno spettacolo di teatro, poesia e musica con Viviana De Marco e Fausto Palmieri dal titolo ‘Divina Commedia, le figure femminili e le vittime di violenza nel cammino di Dante".

Francesco Rossetti