I ragazzi del "Galilei" premiati a Pescara per "Il CasoNovo"

Gli studenti della 5ªE del liceo scientifico "Galilei" hanno trionfato nella sezione giovani dedicata alle scuole, con il gioco investigativo "Il CasoNova" ispirato agli interessi matematici di Giacomo Casanova, del premio letterario nazionale "Terra dei padri" che si è svolto a Pescara. Accompagnati dalle professoresse Annalisa Campanaro e Maria Cristina Tarquini, referenti di classe del progetto, le studentesse e gli studenti hanno accolto con entusiasmo e gratitudine la notizia della vittoria ottenuta, perché "La proposta Il CasoNova si è distinta per originalità, profondità tematica e capacità di rileggere il pensiero di Giacomo Casanova in chiave contemporanea, contribuendo con sensibilità ed intelligenza al dialogo culturale promosso dal concorso".

A coronamento della premiazione della 5ªE, ci sono state le parole del conduttore Giuseppe Terone, che ha sottolineato come "vedere premiata un’intera classe con le loro docenti è molto bello, ma ancora di più lo è vedere le professoresse orgogliose dei propri studenti e sentire quanto i ragazzi siano loro riconoscenti. È importante ricordare che gli insegnanti possono fare molto per i giovani". Alle studentesse e agli studenti anche i complimenti del dirigente scolastico, Roberta Ciampechini, dei loro insegnanti e dell’intera comunità scolastica.