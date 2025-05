I ragazzi del quinto O si ritrovano . Festa e ricordi a trent’anni dal diploma

Si sono dati appuntamento da "Di Gusto" per una serata che è stata ricca di emozioni, di spensieratezza e perché no anche di un pizzico di follia che ai tempi ha sempre contraddistinto la classe. Erano gli anni 1994-1995, quelli delle occupazioni e delle settimane autogestite, degli scioperi il sabato anche solo perché mancava la carta igienica. Niente dispositivi, il tablet era il diario dove ci si scriveva di tutto e nelle ultime pagine sotto la rubrica erano scritti tutti i telefoni fissi dei compagni. Erano gli anni dove ragioneria arrivava sino alla P guadagnandosi la vetta della classifica di tutti gli istituti frequentati a Macerata e dintorni. Alcuni dei ragazzi del 5° O dell’Itc Gentili di Macerata non si sono più visti dal diploma (30 anni fa) e scherzando hanno pensato se si sarebbero riconosciuti senza un cartello con il nome. Invece è stato bello ritrovarsi con lo stesso spirito. E ora la promessa è stata di rivedersi più spesso, perché nonostante le distanze, le strade intraprese, gli anni delle superiori rimangono scolpiti nel cuore di tutti, perché sono gli anni del divertimento e della spensieratezza. Questi i nomi dei ragazzi del 5° O: Francesca Antolini, Mirko Bacaloni, Fabio Bellini, William Berrè, Monia Branchesi, Manuela Brasca, Luca Cioffi, Fabrizio Coccia, Miriam Di Virgilio, Franco Domenichini, Emanuele Evangelista, Lorenza Fiorelli, Paolo Fogante, Cristina Giorgini, Paola Gironella, Francesco Lambertucci, Mirko Marcolini, Antonio Marinozzi, Annarita Michetti, Laura Michetti, Stefano Morganti, Josè Quatrini, Gloria Ramadori, Marco Ricciardi, Alessandra Scalia, Barbara Scarponi, Mauro Scoppa, Andrea Tomassini e Roberto Zamponi.