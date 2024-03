I “Ragazzi della Casba“ si rivedono in allegria

Le tradizioni vanno rispettate, soprattutto quando richiamano alla memoria i momenti spensierati di una gioventù lontana e lo spirito goliardico degli anni verdi. Anche quest’anno, l’appuntamento è stato rispettato e al ristorante “da Enzo“ sono tornati a rivedersi intorno ad un tavolo ben imbandito, i Ragazzi della Casba, frequentatori dello storico bar del vialetto nord di piazza XX Settembre. Il loro “presidente“ Roberto Castanò ha organizzato tutto alla perfezione, una ventina hanno risposto all’appello: Mariano Gasparroni, Mauro Gaetani, Sergio Marinangeli, Alfredo Mandolesi, Carlo Canaletti, Nicola Bigoni, Raffaele Iesari, Gabriel Samo, Cesare Censi, Franco Mogliani, Mario Palermi, Giancarlo Torresi, Mario Corsi, Sergio Marzetti, Gino ed Enrico Recanati. Assenti per motivi personali e tanto rammarico, Patrizio Preterossi e Giorgio Valentini. Commosso ricordo per chi no c’è più: Fausto Morichetti, Virgilio Eleuteri, Sandro Paciotti, Elbano Guizzi, Piero Piattoni e Fabio Medori.