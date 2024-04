I ragazzi dell’Artistico sul piccolo schermo

Giornata di riprese quella di ieri per i maturandi della classe 5ªD del liceo artistico Cantalamessa di Macerata. Inquadrati dalle telecamere della troupe di Rai 1 e Rai 3, i ragazzi hanno risposto alle domande del conduttore Stefano Pieri per la rubrica "Maturandi" del programma Rai di successo "Uno mattina in famiglia", esponendo riflessioni sociali e familiari, sogni e paure legate al futuro dopo la maturità.

"I ragazzi frequentano l’indirizzo audiovisivo e multimediale del liceo – spiega l’insegnante Roserita Calistri, al fianco degli studenti nell’esperienza insieme al professor Jacopo Caggiano –. La selezione per la partecipazione al programma è avvenuta a Urbisaglia, dopo che i ragazzi hanno realizzato dei video in occasione della Giornata della Memoria sui campi d’internamento presso l’Abbadia di Fiastra. La presidente della Casa della memoria ha invitato all’evento il regista Luca Brignone che ha visto i nostri video, visionati poi anche dalla moglie, autrice del programma Rai". Seguiti dal regista Andrea Rispoli, gli studenti maceratesi sono diventati protagonisti di un racconto legato all’età dei cambiamenti e delle decisioni, ripresi nei luoghi quotidiani di aule e corridoi scolastici, sotto la Torre dell’orologio in piazza della Libertà, tra le opere d’arte della sala dell’Eneide di palazzo Buonaccorsi e fin dentro lo Sferisterio. "Erano tutti molto emozionati, anche un po’ intimoriti data l’esperienza unica – continua la professoressa Calistri –. C’è stato molto fermento nell’attendere l’inizio delle riprese, solo dopo aver cominciato a registrare i ragazzi hanno iniziato a sciogliersi. È stata una bella occasione anche per la nostra scuola perché ci ha permesso di dimostrare cosa i nostri studenti riescono a fare. I loro lavori sono diventati parte integrante della scenografia, dai dipinti ai mobili, dagli abiti di moda ai gioielli: tutto è stato esposto in un angolo ben visibile di un’aula, valorizzando e riconoscendo tutte le forme artistiche del nostro liceo". Gli interventi registrati saranno mandati in onda su Rai 1 nella puntata di "Uno mattina in famiglia" sabato prossimo, alle 9.45.