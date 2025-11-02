I ragazzi di "Radio T International" si ritrovano cinquant’anni dopo

I ragazzi della prima radio libera a Tolentino, "Radio T International", Massimo Zenobi, Graziano Marzioni, Bruno Borraccini e Stefano Arduini, si ritrovano cinquant’anni dopo. "Era il 1975. L’Italia cominciava a parlare a se stessa attraverso le prime radio libere, un fenomeno rivoluzionario che dava voce ai giovani, alla musica, alle comunità – ricordano –. A giugno una sentenza sanciva la fine del monopolio Rai e dava la possibilità di nascita delle radio private. Macerata aveva la sua emittente, Radio M, in via Sorcinelli, di proprietà di Jimmy Fontana. Ma a Tolentino, allora, il segnale non arrivava: i ripetitori non c’erano ancora".

Fu così che cinque ragazzi non ancora quindicenni decisero di rimediare. Mettendo in campo tanta fantasia e voglia di fare, in modo pionieristico e con grande tenacia, costruirono un trasmettitore artigianale, attrezzarono una soffitta con vecchi registratori, giradischi e un microfono, e cominciarono a trasmettere la loro voce alla città. Erano: Arduini, con l’indole del tecnico; Zenobi, abile nel marketing e proprietario della soffitta; Borraccini, l’intellettuale, che dopo la scuola prendeva i giornali al bar sotto casa e preparava un accurato notiziario locale; Marzioni e Pelliccioni, che sceglievano e mettevano la musica, dalla classica al rock. Le trasmissioni andavano in onda nel pomeriggio, dalle 15 alle 19 e dalle 20 alle 23 circa. Ed erano amatissime dal pubblico. Oggi, dopo mezzo secolo dall’accensione del primo trasmettitore, i fondatori si sono ritrovati. E hanno ricordato con emozione quell’avventura pionieristica, fatta di entusiasmo, amicizia e sogni: una "piccola grande impresa".