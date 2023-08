I ragazzi disabili vanno al mare con l’iniziativa dell’Ordine di Malta

"Una giornata divertentissima per i ragazzi", dice soddisfatta Lorenza Liguori, la vice capo del ‘Nono Campo Estivo Italia Smom’, organizzato dall’Ordine di Malta per gli ospiti di Villa Ciccolini, struttura maceratese dove sono ospitati ragazzi disabili. Circa centocinquanta, una sessantina i disabili tra i 18 e i 35 anni e gli altri volontari e aiutanti, ieri hanno trascorso una bella giornata di relax sulla spiaggia dello chalet Cottage beach, lungomare sud. "Hanno fatto il bagno – spiega –, si sono divertiti con i gonfiabili e un musicista li ha intrattenuti con la musicoterapia. Poi é arrivato il momento della merenda, con le brioches offerte dal Comune". Alle 13 la visita del sindaco Fabrizio Ciarapica e dell’assessore Barbara Capponi. "Un piacere e una gioia aver regalato a questi ragazzi una bella giornata di mare e divertimento. Civitanova vi abbraccia e vi augura buona estate", il commento del primo cittadino. Sulla spiaggia del ‘Cottage’, anche il capo campo Edoardo La Rosa con Maria Teresa Tavassi (attività interne), Fabio D’Attimis (attività esterne), Pierfrancesco Bettini (responsabile medico), Michele Spanò (logistica), Gabriella Boscarelli (raccolta fondi), Lorenzo Gattamelata (trasporti), Antonio Fumofranco (contabilità), Sofia Pinto Folicaldi (comunicazioni) e Padre Ruben Pyss (parroco). I ‘guest’ di Villa Ciccolini sono seguiti in tutto e per tutto: "Giochi e uscite ma anche momenti di preghiera, perché il nostro é un campo cattolico – ricorda Liguori –. E’ iniziato lunedì e terminerà sabato – chiarisce poi –, lo abbiano inaugurato con la messa di apertura, poi martedì sono stati portati avanti dei laboratori e dei giochi di squadra, mentre mercoledì si é proceduto con una visita alla città di Macerata e allo Sferisterio, dove hanno assistito alle prove della Lirica".

Francesco Rossetti