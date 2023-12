’I ragazzi irresistibili’ vanno in scena al teatro Persiani

Si apre questa sera al Teatro Persiani la nuova stagione teatrale. Alle 21.15, in scena Umberto Orsini e Franco Branciaroli diretti da Massimo Popolizio, si ritroveranno insieme per ridare vita a "I ragazzi irresistibili" di Neil Simon. Accanto a loro, completano il cast dello spettacolo, Flavio Francucci, Chiara Stoppa, Eros Pascale ed Emanuela Saccardi. Le scene dello spettacolo – prodotto da Teatro de Gli Incamminati, Compagnia Orsini e Teatro Biondo Palermo in collaborazione con Amat e Comune di Fabriano – sono di Maurizio Balò, i costumi di Gianluca Sbicca, le luci di Carlo Pediani e il suono di Alessandro Saviozzi. I protagonisti della commedia di Neil Simon, giudicato uno dei maggiori scrittori americani degli ultimi cinquant’anni, sono due anziani attori di varietà che hanno lavorato in coppia per tutta la loro vita. Dopo essersi separati per insanabili incomprensioni, sono chiamati a riunirsi, undici anni dopo, in occasione di una trasmissione televisiva che li vuole insieme, per una sola sera. In scena vediamo i due vecchi attori che, con le loro diverse personalità, cercano di ricucire quello strappo che li ha separati per tanti anni. Certi scambi di battute e situazioni esilaranti sono fonte non solo di comicità ma anche di uno sguardo di profonda tenerezza per quel mondo del teatro che, quando vede i suoi protagonisti avviati sul viale del declino, mostra tutta la sua umana fragilità. Informazioni e prevendite: Recanati Teatro Persiani 339.1046293-071. 7579445.