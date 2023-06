I ragazzi: "Meglio lasciare le commissioni interne"

"È giusto tornare alla normalità, ma il ministero avrebbe dovuto tener conto dei due anni in cui non abbiamo potuto seguire in presenza, mantenendo una commissione interna". È l’opinione dei maturandi in vista degli esami di Stato, con la prima prova programmata per mercoledì prossimo. "I due anni condizionati dal Covid hanno influito sulla preparazione per l’esame di Stato – sostiene Michela Giulianelli, studentessa del liceo scientifico Galilei di Macerata –. Ho infatti riscontrato delle difficoltà e carenze in alcune materie. Quindi sarebbe stato d’aiuto avere davanti dei professori che conosciamo". Quest’anno, per la prima volta dopo il Covid, le commissioni saranno formate da tre membri interni e altrettanti provenienti da altre scuole con un presidente esterno. "Anche io – dice Chiara Pranzetti che frequenta l’Iis Bramante-Pannaggi del capoluogo – mi sarei aspettata che fosse confermata la formula dell’anno scorso, e cioè una commissione formata da docenti interni con un presidente esterno. Oppure si poteva fare come l’anno scorso per le prove scritte, ovvero essere preparati dai nostri professori in modo da avere una maturità basata sul percorso del triennio in Dad".

L’esame rappresenta la chiusura di un percorso iniziato cinque anni fa. "È un traguardo fondamentale della vita – osserva Giulianelli – che chiuderà il percorso scolastico e darà inizio alla carriera lavorativa o universitaria, insomma uno spartiacque che rappresenta la fine della fase di crescita e l’inizio della vita da adulti". Sono giorni di ansia e paura. "Provo sentimenti contrastanti. Ciò che mi spaventa – dice Stella Foresi del liceo classico Leopardi di Macerata – non è tanto l’esame in sé, ma il vuoto che si spalanca subito dopo. Se da un lato sono felice di godermi l’estate, dall’altro ho già la nostalgia dei momenti passati dietro ai banchi e dei compagni con i quali ho condiviso cinque anni". La pandemia potrebbe però aver lasciato un’eredità pesante nei ragazzi. "Soprattutto – spiega Mattia Camacci dell’Iis Matteo Ricci – ha influito sulle relazioni tra studenti e sulle capacità di apprendimento".

Gli studenti devono preparare un elaborato sull’esperienza vissuta in occasione dell’alternanza scuola lavoro da esporre all’esame orale. "Illustrerò alla commissione – anticipa Pranzetti – l’impatto che questa esperienza ha avuto in me, l’ho trovata un’occasione molto utile perché mi ha chiarito alcuni dubbi nella scelta del futuro percorso di studi". E dopo l’esame di maturità si apre un futuro di domande. "Ancora – dice Camacci – non ho deciso, di sicuro andrò a lavorare appena finita la prova, poi sceglierò a quale università iscrivermi". "Invece io – conclude Foresi – mi sento pronta su cosa fare dopo. Gli anni di didattica a distanza non sono stati buttati, ma hanno contribuito ad aiutarci a formare la nostra personalità e siamo comunque riusciti a mantenere una buona preparazione. Pian piano abbiamo imparato a camminare con le nostre gambe e a essere proiettati verso un nuovo futuro, una storia ancora tutta da scrivere".

Lucrezia Gianferro

Giulia Maria Pennesi

Greta Rubini