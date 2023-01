"I ragazzi meritano una scuola più che sicura"

di Lucia Gentili

"Il maltempo, che ha portato freddo e disagi, ha fatto tornare d’attualità anche la questione della sede dei licei di Tolentino. Ma le famiglie di diversi studenti restano molto perplesse sull’opportunità di trasferire il Classico in centro, nella vecchia scuola lesionata dal sisma, e tornano alla carica contro l’intenzione del Comune". Inizia così l’intervento di un gruppo di genitori, i cui ragazzi frequentano l’istituto Filelfo; ribadiscono la propria contrarietà al trasferimento in centro storico, nell’ex orfanotrofio. In quest’ultima struttura i lavori di messa in sicurezza sono in dirittura di arrivo e a inizio settimana c’è stato il sopralluogo finale con i tecnici. Ma sulla proposta di trasferimento delle dieci classi del Classico, già dall’incontro pubblico dello scorso novembre, le famiglie degli studenti si sono mostrate divise tra favorevoli e contrarie. "Piove e fa freddo nelle aule dell’attuale sede scolastica? Sono problemi contingenti la cui soluzione non può essere quella di abbandonare la barca che fa acqua per salire su una... zattera! – afferma il gruppo –. Non siamo certi della sicurezza di quello stabile, e le rassicurazioni che ci sono state fornite dall’amministrazione comunale non ci hanno convinto. Qui non si parla di qualche infiltrazione o di un impianto termico che fa i capricci. Stiamo discutendo di prevenzione rispetto al rischio sismico, di sicurezza.... Ne va della vita dei nostri figli. Anche domenica mattina si è avvertito bene un terremoto con epicentro nel Maceratese, questa è una terra altamente sismica: i ragazzi meritano una scuola più che sicura. Chi si prende la responsabilità di riportarli nella vecchia sede? Perché pure questo è un aspetto poco chiaro. Il sindaco e la sua giunta? La Provincia? Il dirigente scolastico? Sono interrogativi che ci poniamo di fronte a un rimpallo di voci che non contribuiscono certo a fare chiarezza attorno a una vicenda di fronte alla quale siamo fortemente preoccupati. La fretta non è mai buona consigliera". L’assessore alla ricostruzione Flavia Giombetti invece pochi giorni fa ha ribadito di auspicare il ritorno degli studenti in centro. "Ci sono tutte le condizioni e speriamo sia così – aveva detto –. Ma l’ultima parola spetta alla Provincia".