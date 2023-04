I ragazzi: "Più alberi nei giardini delle scuole"

"Sono particolarmente orgogliosa perché San Severino ha due sindaci donna. Faremo di tutto, come sempre, per soddisfare le loro richieste". Così il sindaco Rosa Piermattei in apertura del Consiglio comunale dei ragazzi. La sindaca baby, Marta Di Gaetano, insieme ai suoi assessori e consiglieri, ha presentato all’assise degli adulti richieste e difficoltà percepite. Presente anche l’arcivescovo Francesco Massara che ha salutato i ragazzi: "È la prima volta che partecipo ad un Consiglio comunale. Per voi è un’esperienza importantissima perché imparate ad amare il senso vero della politica. Il vostro contributo aiuta noi adulti a realizzare tanti vostri sogni, ci aiutate a vivere meglio e a comportarci meglio". La sindaca baby Marta Di Gaetano ha brevemente introdotto i compagni precisando che il Consiglio dei ragazzi "non è solo un programma scolastico. Siamo impegnati a capire le esigenze della città". Poi le richieste: "Nuovi tavolini e alberi nel giardino delle scuole, l’acqua calda nei bagni delle scuole, rimettere in moto la Birreria del Borgo e farne un oratorio con l’aiuto delle associazioni. Vorremmo che siano aggiunte delle tende alle finestre più alte della scuola Tacchi Venturi, e poi vorremmo fare più incontri tra scuola, comune, biblioteca e centri sportivi". Segnalate problematiche legate alla viabilità: "A Cesolo nei giorni di pioggia si creano fiumi di acqua che sono molto pericolosi. La frazione non è ben collegata con il centro, chiediamo che sia incrementato il numero delle corse dei mezzi pubblici". Poi la richiesta di realizzare uno spazio per il pump track e di aprire la pista di pattinaggio.

Gaia Gennaretti