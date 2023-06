I ragazzi si avvicinano alla lirica e allo Sferisterio Allo Scientifico concluso il progetto "Tutti all’opera"

Anche quest’anno il liceo scientifico Galilei ha organizzato il progetto "Tutti all’opera". Organizzato in collaborazione con l’associazione "Amici dello Sferisterio", ha previsto tre incontri preparatori rivolti ai numerosi studenti che si sono avvicinati al repertorio operistico. Il primo incontro, valorizzato dalla partecipazione di Lucia Rosa, presidente dell’Associazione Amici dello Sferisterio, ha inteso creare un confronto con i ragazzi per presentare le opere in cartellone quest’anno. Il secondo incontro ha visto la partecipazione del professor Marcello La Matina, docente di semiotica del linguaggio all’Università di Macerata, nonché musicista e melomane. L’appuntamento successivo ha regalato agli studenti la possibilità di incontrare dal vivo una cantante, giovane interprete di numerosi ruoli femminili nei maggiori teatri italiani: Mariangela Marini, soprano di origini marchigiane.