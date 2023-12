I redditi dei nostri parlamentari. Manzi (Pd) resta fanalino di coda

Il pugliese Alberto Losacco si conferma, almeno per il momento, il parlamentare più ricco eletto nelle Marche. Classifica provvisoria e destinata ad aggiornarsi, visto che sul sito della Camera e del Senato, ancora mancano diverse dichiarazioni dei redditi che dovranno essere pubblicate a giorni in ottemperanza a quanto previsto dalla legge sulla trasparenza. Poco cambia anche in fondo alla classifica che, come lo scorso anno, vede la deputata maceratese Irene Manzi, mentre la senatrice di Porto Recanati, Elena Leonardi si conferma a metà classifica. Denominatore comune un po’ per tutte le dichiarazioni presentate finora, però, è un’impennata verso l’alto dei redditi nel 2023. La deputata Dem, Manzi, infatti, passa da un reddito complessivo di 30.296 euro del 2022 a 42.772 euro del 2023, mentre la Leonardi (Fratelli d’Italia) passa da 59.361 euro del 2022 a 69.229 euro del 2023. Il Paperone si conferma il senatore Pd, Alberto Losacco, Il suo reddito complessivo dichiarato nel 2023 è pari a 298.451 (265.002 nel 2022). Lo scorso anno era seguito dal pentastellato Roberto Cataldi di Ascoli che aveva dichiarato 216.533 euro, ma la documentazione del 2023 non è stata ancora pubblicata. Seguono i deputati Giorgio Fede (Movimento 5 Stelle) con un reddito complessivo di 118.843 (112.039 nel 2022), il leghista Riccardo Augusto Marchetti con 104.267 euro (nel 2022 era di 105.715 euro), Francesco Battistoni (Forza Italia) con 101.388 euro (praticamente invariato rispetto allo scorso anno), il senatore e commissario alla ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli (Fratelli d’Italia) con 70.956 euro (l’anno precedente aveva dichiarato 60.926 euro), il deputato anconetano Stefano Maria Benvenuti Gostoli (Fratelli d’Italia) con 61.971 euro (56.505 nel 2022). Non sono ancora stati pubblicati, invece, le dichiarazioni di Lucia Albano (FdI) di San Benedetto, dell’anconetano Antonio Baldelli (FdI), del fanese Mirco Carloni (Lega), di Agusto Curti (Pd- Idp) di Force e dell’ascolana Giorgia Latini (Lega).