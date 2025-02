I registi Grandinetti e Capozzolo in finale a "Cortinametraggio"

Alla 20esima edizione di "Cortinametraggio", uno dei più importanti festival cinematografici in Italia dedicati ai cortometraggi, ci saranno tre registi marchigiani. Giulia Grandinetti di Potenza Picena, Rosario Capozzolo di Recanati e Nikola Brunelli di Falconara sono in finale. Il festival, fondato e presieduto da Maddalena Mayneri in collaborazione con Giusi Gallotto di Nuove reti e patrocinato anche da fondazione Marche cultura, si terrà a Cortina d’Ampezzo dal 17 al 23 marzo.

Tra i venti titoli finalisti selezionati quest’anno ci sono "Majoneze" di Giulia Grandinetti, già presentato in anteprima mondiale alla 79esima mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e prodotto da Lupin film, London production studios e Close film; "Il taglio di Jonas" di Rosario Capozzolo, prodotto da L’arte nel cuore onlus, Raya visual art e fondazione Allianz umana mente; "Superbi" di Nikola Brunelli, prodotto da Nie Wiem e con protagonista Giorgio Colangeli.

"La selezione di questi registi dimostra ancora una volta la ricchezza e la vitalità della nostra scena cinematografica, capace di esprimere storie uniche e innovative – ha dichiarato Andrea Agostini, presidente di fondazione Marche cultura film commission –, continueremo a lavorare instancabilmente per creare sempre più opportunità e risorse per i nostri artisti, affinché possano esprimere la loro creatività e contribuire al panorama cinematografico italiano e internazionale. Congratulazioni ai nostri registi per questo successo e un grande augurio per la finale".

A chiudere la 20esima edizione di Cortinametraggio sarà la proiezione del cortometraggio d’animazione "Il burattino e la balena" del regista jesino Roberto Catani, prodotto da Withstand film con il sostegno di Regione Marche, fondazione Marche cultura e Marche film commission. Il corto è appena reduce dalla vittoria del premio Sacd Award for best french-speaking animation al Festival internazionale del cortometraggio di Clermont-Ferrand, il secondo più grande in Francia dopo Cannes.