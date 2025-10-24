I reparti traslocano dall’ospedale

Da poco è iniziata la temporanea dislocazione dei servizi del distretto sanitario di Corridonia, necessaria per consentire i lavori di riqualificazione dell’ex ospedale di viale Italia, la cui rifunzionalizzazione è prevista entro marzo 2026. Al momento l’attività del punto prelievi è sospesa, e lo stesso accadrà con Cup e ambulatori. La situazione era nota, e per questo l’amministrazione comunale si è messa in moto, per cercare di trovare possibili alternative.

"A giugno l’Ast ha pubblicato un avviso per reperire locali idonei – ha spiegato la sindaca Giuliana Giampaoli –, ma come dichiarato dal direttore Alessandro Marini, nessuna delle proposte ha garantito l’immediata disponibilità di locali già pronti per le necessità che erano espresse nel bando. Solo pochi giorni fa siamo stati informati della decisione di spostare ambulatori e Cup, anche per la messa a norma dell’attuale sede. Per limitare i disagi, abbiamo messo a disposizione in soli tre giorni i locali di via Sant’Anna per la guardia medica, attualmente sede della Protezione civile. Per le altre prestazioni, che richiedono caratteristiche tecniche specifiche, non disponiamo al momento di locali idonei. La priorità dell’amministrazione è garantire continuità per Cup e prelievi – ha precisato ancora –. Siamo in attesa di avere una pianificazione da parte della Azienda sanitaria prima di poter dare informazioni esaustive alla cittadinanza. Si tratta comunque di una situazione temporanea, in vista del rientro dei servizi nella sede rinnovata dell’ex ospedale".

Sul tema è stato organizzato un incontro aperto alla cittadinanza, si terrà lunedì 27 a partire dalle 19 nel teatro Lanzi. Saranno presenti il direttore generale dell’Ast Alessandro Marini, la dirigente dell’area tecnica dell’Ast, l’ingegner Fulvia Dini, e la dottoressa Giovanna Faccenda, direttrice del distretto sanitario.

"In quella occasione saranno illustrate le prospettive della struttura – ha affermato la sindaca Giampaoli –, destinata a ospitare una casa della comunità e un ospedale di comunità. Confidiamo nel rispetto della data del 31 marzo 2026, quando Corridonia potrà contare su un ospedale all’avanguardia e servizi sanitari potenziati per tutto il bacino di utenza".

Diego Pierluigi