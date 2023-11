I reperti della necropoli in mostra. Viaggio nell’antica Septempeda

Appuntamento con la storia, domenica scorsa al museo archeologico di San Severino, dove è stata inaugurata la mostra "Oggetti, riti e rituali". Si tratta di una esposizione di reperti rinvenuti nel 2021 nel corso dei lavori di realizzazione del parcheggio del nuovo supermercato Eurospin. Lì infatti, gli scavi hanno portato alla luce una porzione di necropoli risalente al periodo tra il I e il III secolo d.C., con quattordici tombe a rituale misto (inumazione e cremazione).

Si sviluppava all’esterno della cinta muraria dell’antica Septempeda, lungo la strada che collegava la città a Nuceria Cammellaria (ovvero Nocera Umbra) e alla via Flaminia. Sono stati rinvenuti unguentari in vetro, monete, lucerne, aghi per acconciature, aghi da cucito, steli da fuso, coltelli e rasoi. "Questa mostra – ha affermato il sindaco settempedano Rosa Piermattei in videocollegamento – è un’ulteriore testimonianza dello splendore dell’antica Septempeda. È un momento di grande importanza per la città, che ha una storia ricca e affascinante". L’assessore comunale Vanna Bianconi ha tracciato il futuro del museo archeologico, "che non è solo scrigno di cultura, ma ha l’ambizione di diventare anche laboratorio, nonché destinazione turistica per eccellenza".

L’occasione è valsa anche a presentare, con il funzionario regionale dell’ufficio Cultura, Daniela Tisi, la nuova rete museale dell’Alta Valle del Potenza che, grazie a un bando promosso dalla Regione, unisce i musei di San Severino, Castelraimondo, Pioraco e Sefro. La direttrice Federica Galazzi, insieme all’assessore regionale alla Cultura Chiara Biondi, hanno parlato di questo progetto, uno dei sette che sono nati nelle Marche: "Le Marche – ha affermato Biondi – sono una regione declinata al plurale con moltissime realtà. Abbiamo pensato che per poter essere valorizzate e promosse fosse necessario promuoverle in maniera integrata. Siamo primi in Italia a farlo", ha concluso l’assessore.