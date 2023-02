I residenti chiamano il sindaco per i parcheggi

I residenti della vie Piave, Vela, Baracca, Hermada, Vallone, Mazzini e di corso Vittorio Emanuele tornano a chiedere uniformità di trattamento nelle scelte di viabilità per la zona centro, senza opzioni a macchia di leopardo con disagi per alcuni e privilegi per altri. Un problema che nasce dopo la decisione della giunta di istituire la zona arancione, con parcheggi riservati ai residenti, in via Col di Lana, via Asiago e all’estremità sud di via Vela. "Domani tenteremo di incontrare il sindaco", fanno sapere Enrica Chiarastella, Alessandro Mazzaferro e Marsilio Marsili, che dicono di non aver ricevuto spiegazioni nemmeno dai vigili urbani: "La comandante Cammertoni giustifica il provvedimento con generici motivi di ‘sicurezza, salute, ordine pubblico e patrimonio ambientale".