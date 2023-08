I residenti del centro dicono no al disco orario

di Diego Pierluigi

Ha preso il via ieri il nuovo sistema di regolazione della sosta dei veicoli in diverse zone di Corridonia, tra cui il centro storico dove il disco orario sarà valido dalle 8 alle 12 per 90 minuti, con parte dei posti auto di piazza Corridoni liberi. Una misura sperimentale per favorire un maggiore afflusso nelle attività commerciali, che però ha destato più di qualche perplessità tra i residenti, i quali alla vigilia dell’entrata in vigore del provvedimento si sono riuniti, in un nutrito gruppo, di fronte alla chiesa di San Francesco. In quest’ottica è stata avviata una raccolta firme (oltre 60 quelle registrate in una sera) per richiedere all’amministrazione comunale l’abolizione del disco orario almeno per i parcheggi del centro, in quanto inconciliabile con le necessità quotidiane dei residenti che non possono usufruire di spazi o box auto privati. "Il disco orario va a penalizzare ulteriormente una situazione complicata – ha sottolineato Selene Tamagno, una delle promotrici insieme a Luca Pieroni –. Già dobbiamo sopportare le varie manifestazioni, arrivando a parcheggiare lontano dalle nostre abitazioni. In più andiamo incontro alla brutta stagione, immaginiamo i disagi per anziani, genitori con bimbi o persone con la spesa nel percorso a piedi. Pensiamo che non siano state prese in considerazione le necessità dei residenti del centro. Ci sono persone che hanno deciso di abbandonarlo. Perciò, questa non è una buona mossa. Non bisogna considerare residenti e attività commerciali come due mondi contrapposti, cominciamo a pensare a delle misure insieme atte a valorizzare la zona". Punti focali: la carenza di parcheggi e le diverse esigenze tra residenti e commercianti. Non si sono tirate indietro dal confronto il sindaco Giuliana Giampaoli, affiancata dalla vice con delega alla Polizia locale, Nelia Calvigioni. "Questa iniziativa parte un po’ da qualche commerciante che durante il periodo scolastico non ha parcheggi – ha spiegato Calvigioni –. È una misura sperimentale, iniziata ad agosto proprio perché c’è meno affluenza. Quindi la valuteremo gradualmente, così come i permessi per residenti. Non siamo chiusi, la misura è pensata per far rivivere il centro storico, non di certo per danneggiare chi ci abita". Una possibilità considerata è stata prevedere un permesso dedicato a un veicolo per nucleo familiare, ma lo scopo della raccolta firma sarà anche programmare nel breve un incontro tra Comune e residenti.