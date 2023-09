I residenti si schierano a fianco del titolare dei campi da padel

Continua a generare malcontento nel quartiere Europa la sospensione dell’attività del Porto Recanati Club Padel, scattata per via di un’ordinanza del sindaco Andrea Michelini. Il suo provvedimento, in realtà, è scaturito a seguito di un esposto depositato in Procura da un residente (che vive nel condomino là davanti) e poi dai rilievi dei tecnici dell’Arpam, i quali hanno evidenziato il superamento delle emissioni acustiche sia di giorno sia di notte. E dopo le prime polemiche sui social di qualche cittadino, ora emerge che anche la gran parte degli inquilini del palazzo non sono per nulla contenti in merito allo stop intimato all’impianto sportivo, situato un zona Eurovillage. Molti residenti, infatti, ricordano come quell’area sia stata a lungo soggetta a episodi di degrado, soprattutto dal 2015 in poi, e cioè quando chiuse la famosa pasticceria "La Delizia". Da lì, purtroppo, la zona era caduta nell’abbandono e più volte si erano visti dei senzatetto dormire nella galleria commerciale dell’Eurovillage. E non era raro trovare per terra tracce di urina e feci, oltre a tanta sporcizia. E sempre gli inquilini sostengono che grazie ai campi di padel, realizzati due anni fa dall’imprenditore ed ex tennista Atp Giacomo Miccini, l’area è stata finalmente riqualificata. Non solo: l’esposto che ha poi portato agli accertamenti dell’Arpam, svolti a luglio, sarebbero stati richiesti esclusivamente da un cittadino. Tant’è che nessun altro inquilino di quel condominio avrebbe mai segnalato il problema dei rumori (provenienti dai campi da gioco) ai propri amministratori condominiali. Intanto sui social continuano a piovere nuovi commenti sulla vicenda, quasi tutti schierati contro la decisione del sindaco Michelini. Tra questi c’è anche l’ex assessore Attilio Fiaschetti, che abita proprio là vicino. "All’imprenditore Miccini massima solidarietà e un ringraziamento per aver dato lustro al quartiere Europa – dice Fiaschetti –. Forse chi sta a palazzo Volpini preferisce, in zona, i rom che bivaccano giorno e notte con bottiglie di rum sotto il braccio. Come dicevo giorni fa, bastava arrivare a un compromesso con gli orari".

Giorgio Giannaccini