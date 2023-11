I residenti sul progetto del parco Europa:: "Il verde non si tocca"

Non ci stanno proprio i residenti della zona al progetto che sta preparando il Comune di Porto Recanati per riqualificare il parco Europa. In diversi chiedono ora (e a gran voce) di non realizzare là dentro i nuovi campi da gioco con bar e bagni pubblici, ma di mettere a dimora altri alberi, oltreché recintare il parco e chiuderlo di notte, installando pure delle telecamere di videosorveglianza. Tant’è che lunedì Paolo Falaschini, presidente del comitato di quartiere Europa, si è incontrato con l’amministrazione comunale consegnando una relazione con le varie richieste della cittadinanza.

"Il verde del parco Europa non si tocca – scrive in un comunicato il comitato di quartiere –. Il Comune ha intenzione di iniziare i lavori (tra gennaio e febbraio) per sottrarre area verde e installare bar, campetti, palco e bagni pubblici. In pratica, vedremmo completamente snaturato il nostro amato parco e perderemmo uno dei polmoni verdi più belli della città. I cittadini del quartiere Europa, sotto la guida del comitato, si oppongono categoricamente e propongono un’idea di risanamento nel rispetto della natura". Venendo al sodo, riprende Falaschini, "vogliamo che il parco venga sistemato, togliendo siepi e piante basse ricettacolo di sporcizia, con una nuova piantumazione e un arredo urbano funzionante e moderno. Sulla scia dei numerosi progetti in tutta Italia chiamati ‘Parco Sicuro’, e viste le problematiche della zona, il quartiere esige che il parco Europa venga chiuso nelle ore notturne, con una recinzione perimetrale moderna, leggera ma resistente, e un sistema di videosorveglianza. Abbiamo chiesto dei preventivi per la recinzione, in acciaio zincato verniciato su tutti i lati, prevedendo due cancelli d’ingresso, e la cifra si aggira tra i 20mila e i 40mila euro (non certo le centinaia di migliaia d’euro dichiarate dal Comune)".