I rettori bocciano l’ateneo privato: "Si mette a rischio il sistema, subito un tavolo in Regione"

"Di solito chi vuole venire in amicizia parla prima con chi è già sul campo, invece non hanno cercato di incontrare i rettori". John McCourt, rettore dell’Università di Macerata, interviene sulle recenti notizie in merito all’apertura di sedi della Link University nelle Marche: questa Università privata avrebbe intenzione di venire a Macerata per avviare un corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi dentaria, mentre a Fano e ad Ascoli sarebbe prevista la laurea magistrale in Medicina e Chirurgia. "Noi – aggiunge – non sapevamo nulla e lo abbiamo scoperto leggendo il giornale, così tutti insieme noi rettori delle università delle Marche abbiamo inviato una lettera per chiedere un incontro con il presidente Francesco Acquaroli e con l’assessore Chiara Biondi per discutere del futuro del sistema universitario marchigiano, un sistema che va sostenuto e magari rafforzato. Riteniamo fondamentale che la Regione continui con determinazione a sostenere i quattro atenei locali, attraverso azioni mirate a consolidarne il ruolo strategico, e che il coinvolgimento di altri enti e soggetti nel sistema formativo possa avvenire solamente attraverso specifici accordi di collaborazione". Ma come si sviluppa l’offerta formativa della Link University? "È un mix – spiega McCourt – tra insegnamenti in presenza e online. Non vorrei nemmeno che si complicasse la ricerca degli alloggi perché già adesso si fa fatica". Nella lettera inviata dai rettori marchigiani – tra i quali anche Graziano Leoni di Camerino – si legge che "il sostegno a soggetti formativi privati, privi del radicamento territoriale e del controllo pubblico che caratterizzano gli atenei marchigiani, rischia di compromettere l’equilibrio e la sostenibilità di un sistema già sottofinanziato. È quindi necessario che ogni iniziativa in questo ambito avvenga con trasparenza e attraverso un dialogo costruttivo con le Università pubbliche, per garantire coerenza con le strategie regionali di sviluppo". McCourt non nasconde le preoccupazioni. "È vero che ci sono preoccupazioni, nelle Marche – risponde il rettore di Unimc –; ci sono atenei che rappresentano delle eccellenze, noi siamo alle prese con i tagli, mentre queste Università dispongono di molti fondi e il loro obiettivo, come qualsiasi impresa privata, è il profitto". Non è possibile aprire dall’oggi al domani un nuovo corso di studi, serve il via libera degli altri rettori. "Era così fino a un po’ di tempo fa, ricordo che il corso Umanesimo digitale non è partito a Macerata proprio per questa ragione, cioè perché non c’è stato il parere favorevole degli altri rettori, ma ora questa prerogativa è stata tolta a livello nazionale". I rettori ricordano nella lettera che "l’offerta formativa regionale per il prossimo anno accademico – si legge – è stata collegialmente deliberata dal Comitato regionale di coordinamento delle Università marchigiane lo scorso venerdì 10 gennaio per essere inviata al Ministero il successivo 13 gennaio, rispettando le scadenze previste. Si evidenzia, invece, come la lettera inviata dalla Link University, a tutte le componenti, agli Ordini ed enti professionali delle Marche, non sia stata condivisa con gli atenei marchigiani". L’incontro chiesto in Regione servirà per approfondire i tanti temi sul tappeto e per "valutare insieme strategie condivise per salvaguardare il futuro del sistema universitario marchigiano".