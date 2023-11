I Riformisti: "Sulla vicenda dell’Istituto Filelfo silenzio assordante delle liste di ’filiera’"

Anche il gruppo di maggioranza Riformisti Tolentino interviene sulla vicenda dell’istituito Filelfo. "Esprimiamo soddisfazione per le numerose prese di posizione che gruppi politici e liste, anche di opposizione, stanno manifestando sul tema delle scuole, segno evidente dell’importanza e dell’attenzione che l’argomento giustamente suscita – affermano i Riformisti -. Ma rileviamo invece un assordante silenzio da parte di liste e gruppi, anch’essi di opposizione, che fanno capo a rappresentanti di precedenti amministrazioni o a nuovi iscritti a partiti politici che hanno evidenti relazioni di "filiera" con le maggioranze che governano la Provincia o la Regione. Ebbene chiediamo loro di dichiarare in maniera pubblica e con le loro più importanti rappresentanze politiche (segreterie, assessori eo consiglieri delegati) cosa pensano sull’argomento. Un consiglio: evitate di "nascondervi" dietro il tema sicurezza in quanto sapete benissimo che se venisse richiesto a tutte le scuole della provincia ci sarebbero delle sorprese. La scuola è un’istituzione che va salvaguardata sempre a prescindere dalla collocazione maggioranza-opposizione, perché il suo impoverimento strutturale e dimensionale ha conseguenze che non toccano l’oggi, e quindi la spicciola polemica, ma il futuro della città e di chiunque la governerà".

l. g.