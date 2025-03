"I rincari non frenano i viaggi d’istruzione"

"I rincari ci sono stati, l’abbiamo riscontrato soprattutto nei soggiorni studio all’estero per i biglietti aerei. Ma questo non ha frenato la partecipazione. Le famiglie investono comunque sulla cultura dei propri figli", spiega Roberta Ciampechini, dirigente scolastico del liceo scientifico Galilei di Macerata. Quaranta studenti andranno in Cina ad aprile e trenta sono stati a New York a marzo. "Per i viaggi di istruzione ordinari, in Italia, le agenzie sono venute incontro alle esigenze della scuola e delle famiglie – aggiunge –. Registriamo un’adesione quasi del 100%". Ciampechini è anche dirigente del Convitto; al fine di abbattere i costi, ad esempio, per la visita all’Amerigo Vespucci è stato organizzato un pullman unico tra i due istituti.