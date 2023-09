I rinvii sul maxi progetto e lo strappo dell’assessore

Parcheggio a Rampa Zara, si continua a prendere tempo e l’assessore all’urbanistica Silvano Iommi non ci sta: per questo la settimana scorsa ha presentato le dimissioni tramite mail. Se ancora ci sono indecisioni e perplessità rispetto al suo progetto, allora a questo punto preferisce ritirarsi. Contattato, Iommi risponde con un secco: "No comment". Ma ecco com’è andata: martedì della scorsa settimana si è svolta la riunione dei capigruppo, con pareri che sarebbero stati ancora una volta favorevoli alla variante. Il giorno dopo c’è stata la giunta, durante la quale pure si sarebbe detto di procedere col portare la variante al prossimo Consiglio. Poi però, nel giro di un giorno, è arrivata la comunicazione che era meglio aspettare ancora: il sindaco Sandro Parcaroli vuole procedere con il progetto su Rampa Zara solo c’è unanimità, devono esserci accordo e convinzione da parte di tutti.

I dubbi non sarebbero tanto da parte di esponenti di maggioranza quanto da parte degli uffici, una delle principali questioni sarebbe quella del costo della realizzazione del progetto (la stima è di circa 20 milioni). Quindi, trovandosi ancora una volta con la prospettiva di dover attendere per un tempo non meglio precisato, l’assessore Iommi ha scritto una mail con cui rassegnava formalmente le dimissioni. Dimissioni che però sono state respinte. La maggioranza non è nuova a tensioni interne e di recente erano circolate voci insistenti anche su una certa ‘operazione della Lega’ che vorrebbe portare nelle sue fila consiglieri e assessori della lista civica Parcaroli. Come mai Iommi ha preso la decisione drastica e ha mandato quella mail? Per una variante urbanistica complessa come quella che richiede il piano Rampa Zara ci vogliono dai 18 ai 24 mesi: deve infatti passare per la Provincia, la Sovrintendenza e così via. Se si continua a rimandare, è probabile che non ci sarà modo di averla pronta entro la scadenza del mandato. Tanto più che, una volta avviato l’iter, si devono reperire i fondi per realizzare i lavori.

Con questo piano, "Belvedere-Leopardi", con tanto di mercato delle erbe a chilometro zero, area giochi e percorsi immersi nella natura, Iommi intende realizzare un parcheggio da 300 posti auto così da risolvere una volta per tutte il problema della sosta in centro storico, che a quel punto diventerebbe interamente isola pedonale. L’idea è di una struttura polifunzionale che faccia da cerniera tra campagna e città con attracchi meccanizzati tra percorsi, ascensori e scale mobili. I tre attracchi: il primo sotto viale Leopardi, per poi prendere gli ascensori che sbucano al Silos, attraversare via Armaroli e tramite il cortile del Provveditorato si incontra il muro del cortile pensile della Prefettura, si arriva alle antiche prigioni nei sotterranei, da qui una scala mobile che sbuca in piazza della Libertà, nell’antica cappella del palazzo. I sotterranei della prefettura sarebbero collegati alla piazza con una scala mobile, ulteriore elemento di comodità. Il secondo attracco sarebbe realizzato dove c’è il casotto dell’Apm a Rampa Zara, mentre il terzo dove si trovano i bagni pubblici di via Armaroli, mantenendo intatta la struttura e realizzando ascensori all’interno.