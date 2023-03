I rischi delle dipendenze, incontro con gli esperti

Nell’ambito del progetto ’Scuole sicure’, promosso dal Comune di Corridonia per la prevenzione dell’uso e abuso di sostanze stupefacenti e per la consapevolezza sul rischio dovuto alla dipendenza da alcolici, droghe, comportamenti sbagliati, sono in programma altri incontri rivolti alla cittadinanza. Questa sera (ore 21.15), al Cag "Pippo per gli Amici" con il coordinamento dell’Associazione Genitori (Age), saliranno in cattedra il comandante della Polizia locale Alberto Sgolastra, insieme al luogotenente dei carabinieri Giammario Aringoli, lo psicoterapeuta Paolo Scappellato e lo psichiatra Carmine Petrosino.