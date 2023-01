I rischi e i sintomi: riconoscere e saper affrontare l’Alzheimer

Folta partecipazione al convegno sulla demenza senile, organizzato da ‘Progetto salute’, centro medico polispecialistico che si trova nella zona industriale di Santa Maria Apparente. L’iniziativa, rivolta agli operatori sanitari e alla cittadinanza, ha avuto come titolo ‘Invecchiamento celebrale normale e patologico come rallentare l’orologio biologico e come supportare i familiari dei pazienti con decadimento cognitivo e demenza’. Il dibattito, che si è focalizzato sulla patologia dell’Alzheimer, è stato arricchito dagli interventi del neurologo Roberto Gobbato, del geriatra Paolo Barbatelli, del neurochirurgo Riccardo Ricciuti, della neuropsicologa Sara Tiberi e del medico di medicina generale Ilaria Rossiello. Presente anche ‘Attivamente - Associazione Alzheimer di Civitanova’ con la presidente Barbara Mazzoli, la vice Anna Elisa Melappioni e l’assistente sociale Deborah De Angelis. Ad introdurre gli interventi, l’ad di ‘Progetto salute’, Alessandro Carducci, il quale ha specificato che si tratta del primo di una serie di incontri volti a rendere le persone "maggiormente consapevoli del percorso sanitario da affrontare". "Gli elementi di rischio per la demenza – ha spiegato Gobbato - sono l’età e i fattori genetici. L’incidenza maggiore arriva dopo i 75 anni. L’Alzheimer può avere un ciclo di dieci anni, dall’esordio alla morte". E i primi sintomi vanno individuati nella "difficoltà ad apprendere e ricordare nuove informazioni, nella presenza di episodi confusionali acuti in coincidenza con cambi d’ambiente, nel trascurare le attività domestiche, nella difficoltà nel mantenere il filo del discorso o nell’effettuare compiti quotidiani come guidare o ritirare la pensione". La valutazione anamnestica riguarderà quindi "i principali disturbi e i trattamenti – ha concluso Gobbato -, le malattie pregresse, le condizioni di nutrizione, i livelli di attività lavorativa, familiare e sociale prima della malattia". Francesco Rossetti