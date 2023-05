I risultati di Zamponi riconosciuti dall’amministrazione

"L’Atletica Potenza Picena è per me una famiglia. Solitamente quando si corre lo si fa per scappare in solitudine da qualcosa o da qualcuno. Io invece non corro mai solo". Così Andrea Falasca Zamponi ha raccontato gli importanti traguardi sportivi raggiunti nell’attività podistica. Tra questi la conquista di due titoli nazionali nella corsa campestre di metri 10mila e nei metri 3mila indoor. E l’altro giorno, nella sala giunta del palazzo comunale, il vicesindaco con delega allo Sport, Giulio Casciotti, ha consegnato all’atleta una pergamena realizzata dall’artista Giusi Riccobelli, come riconoscimento "per aver rappresentato la città su scala nazionale". "Orgogliosi di quanto ottenuto", ha detto Casciotti.