"I risultati parlano per la Tartabini"

"Dobbiamo ancora fare un’ultima riunione con gli alleati del centrodestra, e cioè Forza Italia e Udc, ma al 99% il nostro candidato sarà Noemi Tartabini. Come partito, abbiamo individuato lei e siamo certi". Dopo il suo post colorito apparso l’altro giorno sui social, Celestino Faraci (coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia) conferma in via quasi definitiva, sulle nostre colonne, che il centrodestra proporrà per le elezioni del 2024 il sindaco uscente Noemi Tartabini, per tentare il mandato bis. Faraci, infatti, si dice soddisfatto per il lavoro svolto dall’attuale giunta di Potenza Picena. "I risultati parlano da soli, basta vedere i finanziamenti portati a casa per la Rigenerazione urbana – afferma Faraci -, così come gli oltre 50 milioni di fondi post sisma che arriveranno. L’unico problema è che i cantieri non sono partiti, ma solo perché in questo momento è difficile trovare delle ditte. Il candidato del centrosinistra, Mario Morgoni, ha definito un bluff la variante che sposterà la strada Statale dal centro di Porto Potenza, peccato che parliamo di 11 milioni già stanziati".

Oltre a ciò, il coordinatore locale di Fratelli d’Italia si è trovato ieri al centro delle polemiche di Stefano Dall’Aglio, segretario del Pd, per via di un post condiviso su Facebook che riguardava l’ormai defunto Movimento Sociale Italiano. "Verrebbe voglia di non prendere sul serio le uscite nostalgiche di Faraci - ha tuonato in una nota Dall’Aglio -. Le sue parole offendono un’intera comunità, insultano la memoria dei partigiani a cui sono dedicate alcune vie, e fanno a pezzi i valori da cui è nata la Repubblica Italiana. Potenza Picena non merita di essere accostata a simili deliri". "Le mie radici non le rinnegherò mai – ha ribattuto Faraci -, perché ho iniziato a far parte del Msi a 18 anni. Però sono nato nel 1965 e non sono un fascista, chi mi conosce lo sa".

Nel frattempo il sindaco Tartabini, da noi interpellata, resta ancora vaga sulla candidatura o no per elezioni del 2024. "Accolgo con piacere le parole che Faraci esprime nei miei confronti, così come fa piacere che altri gruppi politici diano per assodata la mia figura come candidato sindaco del centrodestra – riferisce la Tartabini -. Molti sono i cittadini che con affetto e in più occasioni chiedono se ci sarà da parte mia disponibilità a una ricandidatura, ma ora siamo concentrati a raggiungere gli obiettivi prefissi e cantierare i tanti progetti a cui abbiamo lavorato. Oltretutto siamo a dicembre, e vedo lontane le elezioni e la campagna elettorale. Questo è il momento di rimanere concentrati sull’enorme mole di lavoro da fare. Arriverà anche il momento giusto delle candidature e della campagna elettorale, che per ora lasciamo agli altri".

Giorgio Giannaccini