I risvolti della guerra analizzati da Gentili

L’Associazione nazionale carabinieri ha accolto l’altra sera, nella sua sede situata in via Fontanelle, Alessandro Gentili, il generale che nella sua brillante carriera ha ricoperto importanti incarichi nell’Arma. Tra questi, anche quello di comandante dei Nucleo Carabinieri antifalsificazione monetaria. Buone notizie sul fronte: "L’Italia - ha detto - è il Paese più bravo nel settore, dopo Francia e Spagna". Tra gli altri incarichi, da sottolineare che Gentili è stato Capo di Stato Maggiore dei Comandi interregionali di Napoli e Roma; docente nei corsi di “Intelligence Economica” e “Security Manager” all’università di Tor Vergata. E’ stato poi comandante della Gendarmeria della Repubblica di San Marino e altro ancora. Durante la serata si è parlato anche dalla guerra in Ucraina, in ordine alla quale Alessandro Gentili ha svolto una interessante lectio magistralis socio-politico-economico-giuridica anche in veste di coautore del libro Ucraina-Russia, con prefazione di Gigi Riva. Durante la sua carriera di militare dell’Arma importanti testate nazionali, inoltre, hanno ospitato articoli a sua firma sul tema della guerra e della sicurezza nazionale e dell’immigrazione.

g. f.