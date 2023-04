I riti del Venerdì Santo Terra di fede e devozione

Dalla rievocazione storica della Passione di Cristo di Mogliano alla rappresentazione sacra di Pioraco, che da sempre mantiene il legame con la sua cartiera, passando per la Passione di Gesù di Ripe San Ginesio, la Via Crucis di Caldarola e le tante processioni del Cristo Morto organizzate dai Comuni dell’entroterra: la sera del Venerdì Santo è da sempre molto sentita. E anche quest’anno fedeli e residenti di ogni età hanno partecipato alle celebrazioni. A Pioraco, ad esempio, da tanti anni l’associazione parrocchiale, composta da un gruppo di volontari, organizza una rappresentazione con un centinaio di persone, tra figuranti e confraternite (tra cui dodici ragazze che portano dodici stendardi in lutto); tra i figuranti c’è anche il sindaco Matteo Cicconi, che da tempo veste i panni del sommo sacerdote Anna. Il corteo arriva tutti gli anni fino al piazzale dello stabilimento della cartiera (Gruppo Fedrigoni), anche per benedire la storica produzione del paese dell’acqua e della carta. Pure a Caldarola le stazioni della Via Crucis con quadri viventi sono state seguite da tanti abitanti del territorio. Pienone a Tolentino alla processione per le vie della città; a Camerino il corteo, con a capo il vescovo Francesco Massara, ha attraversato il centro storico terremotato. Folla a Mogliano per la Passione, dall’Orto degli Ulivi in viale XXX Settembre al Processo a Gesù in piazzale San Michele fino alla Crocefissione al piazzale del Santuario.

Lucia Gentili