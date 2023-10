I sacchetti dei rifiuti svolazzano in libertà

La raccolta differenziata dei rifiuti deve fare i conti anche con gli eventi atmosferici naturali, causa spesso del degrado ambientale e del decoro della città. Purtroppo il vento di questi giorni ha evidenziato, ancora una volta, la difficoltà per gli operatori ecologici del Comune e del Cosmari di mantenere pulita la città perché i sacchetti blu, gialli e della carta, che vengono posti dai cittadini fuori dal proprio portone di casa, sotto le raffiche del vento, prendono il volo finendo in mezzo alla strada, spesso aprendosi con dispersione dovunque dei rifiuti che, come coriandoli, svolazzano da un punto all’altro della via. Con i sacchetti della carta ciò avviene sistematicamente anche in presenza della pioggia. Si aggiunga poi il fatto che alcuni cittadini, poco rispettosi delle regole, pongono fuori di casa questi sacchetti la sera prima e che la raccolta avviene, in alcuni punti della città, anche in tarda mattinata: rifiuti, quindi, che hanno tutto il tempo per essere in balia del maltempo e degli animali.

In questi giorni lo spettacolo, che si presenta agli occhi del passante, è alquanto degradante e non risparmia neanche i punti più turistici della città. Tutto questo perché da tempo è in vigore il servizio porta a porta che ha sostituito quello del conferimento dei rifiuti in grossi cassonetti, certo più ingombranti, ma sicuramente più sicuri e a prova di animali, pioggia e vento: una scelta organizzativa che ha sicuramente contribuito a rendere la città più sporca. Ieri mattina non era raro vedere i dipendenti della Polizia municipale che, con santa pazienza, tentavano di limitare il degrado prelevando i sacchetti finiti in mezzo alla strada per riporli ai lati della carreggiata, al riparo dal vento. Così proprio non funziona e il Cosmari lo sa e dovrebbe prendere provvedimenti tanto più che si va verso la stagione invernale. A Recanati sono dieci anni che si va avanti con il microchip e con scarsi risultati perché non si è registrato un grosso aumento della differenziata. Prima dell’introduzione dei sacchetti con banda magnetica la differenziata si aggirava sul 7576 per cento, percentuale rimasta invariata perché la media annua, che registra il Cosmari, quest’anno si attesta ugualmente sul 76,56% contro, per giunta, il 77,06 dell’anno scorso. Senza contare che nel 2023 è scattato anche il servizio aggiuntivo degli ispettori ambientali sul quale l’amministrazione comunale e il Cosmari non hanno mai comunicato alla cittadinanza l’attività svolta e risultati conseguiti. Eppure anche questo servizio comporta un maggior onere per l’ente pubblico che viene spalmato inevitabilmente sulle tariffe che i cittadini sono chiamati a pagare in bolletta.

Asterio Tubaldi