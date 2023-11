I segnali stradali sbagliati subito rimossi dai vigili

Subito rimossi i segnali stradali sbagliati della città. La Polizia locale è intervenuta ieri mattina, dopo aver letto la segnalazione fatta da un lettore attraverso il nostro giornale. Il cittadino segnalava, in particolare, che c’erano ancora indicazioni per la caserma della Guardia di finanza in via Roma, quando da anni e in viale Indipendenza, e per l’ufficio postale in via Lorenzoni, che è chiuso da oltre un anno. "Massima collaborazione con i cittadini" ribadisce il comandante della polizia locale Danilo Doria, e non solo a parole ma soprattutto con i fatti: i segnali sbagliati sono stati rimossi in mattinata, per evitare possibili sviamenti agli automobilisti alla ricerca degli uffici. "Abbiamo saputo dal giornale di questo problema e ci siamo subito attivati per risolverlo – conclude il comandante Doria -. In ogni caso basta mandare una mail ai nostri uffici per fare segnalazioni o richieste".