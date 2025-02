I segreti del gesticolare svelati tra mimo e ironia

Inizio col botto per la nuova rassegna "Brillanti a teatro" di Caldarola, domani alle 21.15, con Piero Massimo Macchini che porta in scena "GestiColors". "Un’antologia che illustra la versatilità della sua tecnica e la duttilità del suo stile: comicità verbale e non verbale intrecciata magistralmente, riferimenti alti superlativamente intessuti a riferimenti bassi, e uno sguardo cosmopolitico – spiegano gli organizzatori –. Dopo aver portato sul palco gioie e dolori della propria vita, dopo aver affrontato il mondo con gli occhi di chi nasce e cresce nella "piccola grande" provincia marchigiana, Macchini cerca di esplorare la sua essenza di italiano campanilista e gretto, e allo stesso tempo cittadino del villaggio globale, facendo a se stesso una domanda che tutto il mondo continua invano a porsi: "Perché gli Italiani gesticolano così tanto? Da dove nasce questo loro modo di muoversi e di farsi notare?". Nasce così un esperimento enciclopedico che fonde il mimo, la narrazione, la comicità e la ricerca identitaria sulla specificità culturale". Alla rassegna organizzata dalla Compagnia Fabiano Valenti di Treia che gestisce il teatro, si è unita l’unione montana Monti Azzurri che ogni sera offrirà un brindisi al termine dello spettacolo, valorizzando una cantina locale. Domani sarà la volta della Cantina Fattoria Duri, che servirà le proprie specialità nella Caffetteria del teatro, accompagnate dai dolci di Carnevale del biscottificio Carducci di Caldarola. Un momento conviviale al quale parteciperà anche lo stesso Macchini. La nuova rassegna animerà il teatro comunale di Caldarola per quattro venerdì fino al prossimo 4 aprile. Ingresso 12 euro primo settore, 10 euro secondo settore (barcaccia e loggione), under 15 omaggio.