I segreti delle canzoni: la serata di storie e note registra il tutto esaurito

L’arte a tutto tondo ha rappresentato il fil rouge del concerto sold out organizzato nei giorni scorsi da Map Communication, a Potenza Picena. All’interno della storica Cappella dei Contadini, si è svolto uno spettacolo speciale davanti a un prestigioso parterre di ospiti. Intitolato "The secret life of songs", e nato dalle menti dei due musicisti Emilio Marinelli (piano) e Sara Jane Ghiotti (voce), sono stati raccontati i retroscena più intimi e segreti delle canzoni del mondo musical. Non sono mancate storie e aneddoti, che hanno arricchito e reso ancor più piacevole la serata.

"Da sempre siamo vicini a ogni forma di arte – affermano i fondatori di Map Communication Mario Carlocchia e Antonella Mazzarella –. Questo concerto è nato per promuovere la cultura a 360 gradi, democratizzandola, rendendola disponibile gratuitamente e alla portata di tutti. È la prima di una serie di iniziative che porteremo avanti nel tempo in un’ottica di marketing territoriale e culturale che sappia arricchire il territorio".

Il concerto, interpretato dal duo Two of Oz, è stato realizzato in collaborazione con Comune di Potenza Picena, Mugellini Festival, Associazione Centro Culturale, Mayday, Soul e associazione Conchiglia Sound. Per l’occasione è stato rivolto uno speciale omaggio a Tina Centi, cantante maceratese che ha prestato la propria voce ad attrici come Julie Andrews, Audrey Hepburn e molte altre nella versione italiana di famosissime produzioni hollywoodiane quali "Mary Poppins", "My Fair Lady", "Tutti insieme appassionatamente".

Una ulteriore nota di classe è stata regalata dall’esposizione delle opere di Mauro Cicarè – fumettista, illustratore e pittore civitanovese – che ha trasformato i protagonisti del Mugellini Festival (edizione 2024) in cinque schizzi disegnati sulle ginocchia, mentre era in viaggio.