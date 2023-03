I sensori come protesi dei sensi: la scommessa vinta di Popsophia

Giunge al termine l’avventura di ‘Autres regards’, l’innovativa mostra d’arte nella palazzina sud del Lido Cluana, ideata da Popsophia e organizzata in collaborazione con il Comune e la Regione. L’iniziativa, partita con il taglio del nastro di venerdì, è una galleria modulare e interattiva che dà la possibilità di osservare sette sale espositive attraverso dei sensori, con un operatore che indica all’utente come procedere con i comandi. "Lo strumento – le parole di Lucrezia Ercoli, direttrice artistica di Popsophia – diventa una protesi dei nostri sensi: lo smartphone fa parte di noi come un’estensione della nostra mano". Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Fabrizio Ciarapica, il vice Claudio Morresi e la presidente dell’Azienda Teatri Maria Luce Centioni, mentre l’onorevole Giorgia Latini ha fatto pervenire un messaggio video da Roma. "Si tratta di un progetto unico nel suo genere – ha commentato il primo cittadino – e non poteva non trovare terreno fertile a Civitanova, città moderna". All’appuntamento partecipe anche il fotografo di origine civitanovese Luca Michetti.