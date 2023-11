I sindaci del cratere dal Papa: "Tre basi per la vostra ricostruzione"

Il rispetto verso la persona e l’ambiente, l’attenzione alla rigenerazione sociale e uno sguardo alla sostenibilità. Questa è la via maestra indicata da Papa Francesco ai rappresentanti dei territori colpiti dal sisma del 2016, ricevuti ieri mattina nella sala Clementina, in Città del Vaticano. Il Santo Padre ha rinnovato la sua vicinanza ai sindaci e a tutti quanti stanno lavorando per far rinascere le terre del Centro Italia, riconoscendo i passi fatti in avanti: "Avete saputo cogliere l’opportunità per un nuovo inizio, specialmente con il programma di rigenerazione socio-economica Next Appennino, proponendo tre attenzioni molto importanti: alla sostenibilità, alla natura e agli attuali mutamenti climatici". Una giornata di spiritualità e di speranza per rinsaldare la resilienza tipica di chi abita l’Appennino: "Il Santo Padre ha toccato temi decisivi - afferma il commissario straordinario Guido Castelli - che riguardano molto da vicino il lavoro che quotidianamente svolgiamo. In particolare, quello legato alla sostenibilità, che è strettamente connessa con la ricostruzione che si sviluppa attraverso il rinnovo del nostro patrimonio edilizio. Particolarmente rilevante è il fatto che abbia fatto riferimento al Programma NextAppennino. Le persone che vogliono restare, o venire a vivere in queste terre, devono beneficiare di adeguati servizi, opportunità di lavoro e condividere un ambiente comunitario". Felicità e emozione anche nelle parole del governatore Francesco Acquaroli, dell’arcivescovo Francesco Massara e dei tanti sindaci della provincia che hanno preso parte all’udienza. "Un momento molto bello di incoraggiamento per tutti" per monsignor Massara. Il presidente della Provincia, Sandro Parcaroli, al rientro da Roma è convinto che "insieme possiamo superare ogni momento di difficoltà". "E’ stato toccante - sono le parole di Michele Vittori, sindaco di Cingoli - ascoltare parole di vicinanza per il lavoro fatto e per quello che c’è ancora da fare". Luigi Spiganti di Visso invece ricorda il momento in cui ha potuto scambiare qualche parola con il Santo Padre al quale ha donato un libro e un opuscolo sui manoscritti di Leopardi. Anche Sandro Botticelli, di Gagliole, ha apprezzato il messaggio di "ricostruire il tessuto economico e sociale" e Ovidio Valentini, vicesindaco di Castelsantangelo ha apprezzato l’incoraggiamento "ad una ricostruzione pulita e trasparente". "La sostenibilità e la tutela dell’ambiente sono punti focali" afferma Pietro Tapanelli di Sefro, e sulla stessa lunghezza d’onda anche Roberto Lucarelli di Camerino: "E’ vero che la rigenerazione sociale è un tema prioritario della ricostruzione così come la sostenibilità e la vicinanza alla popolazione. Il Papa ha affrontato tanti temi attuali ma non scontati". "Il Pontefice ha indicato la strada della rigenerazione - è l’impressione di Alessandro Gentilucci, di Pieve Torina - per garantire nuova vita ai piccoli borghi che rappresentano un’identità nazionale con le loro radici, usi e costumi". Parla di un’emozione fortissima anche Rosa Piermattei, di San Severino: "Il Santo Padre ha menzionato gli sforzi fatti ed ha mostrato comprensione nei confronti di chi ha cercato di portare la ricostruzione delle case e delle cose e, insieme, delle anime. Le nostre comunità hanno bisogno della prima quanto della seconda di ricostruzione ed per questo che credo che l’incontro di oggi sia stato molto importante".