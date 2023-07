I sindaci del cratere saranno ricevuti dal Papa in udienza

Il 24 novembre, alle 11, tutti i sindaci dei territori colpiti dal sisma del 2016 saranno accolti da Papa Francesco in udienza. A dare questa notizia, che ha colto tutti di sorpresa, è stato il commissario straordinario per la ricostruzione Guido Castelli lunedì mattina al Museo dell’Arte Recuperata in occasione dell’incontro con il presidente del Museo delle Arti del XXI secolo, l’arcivescovo Francesco Massara e una 50ina fra sindaci del cratere e loro rappresentanti. Il senatore ha trascorso l’intera giornata in città, facendo visita nel pomeriggio anche al cantiere dell’Itts Divini dove ha incontrato il dirigente Sandro Luciani e alcuni insegnanti. Castelli ha assicurato che la variante attesa dalla ditta per poter proseguire con i lavori sarà approvata entro settembre. Poi prevede circa un anno, al massimo 14 mesi, per il completamento dell’opera. Nel frattempo è necessario anche liquidare alla ditta le somme relative all’ultimo stato di avanzamento. Infine, da chiarire anche in capo a chi sarà la responsabilità dell’opera. Per diverso tempo era stato il capo ufficio tecnico del Comune che però di recente si è dimesso. Potrebbe assumere il ruolo la Provincia che Castelli sarebbe intenzionato anche a nominare come Rup (responsabile unico del procedimento), attualmente ricoperto dalla struttura commissariale.

g. g.