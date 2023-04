I sindaci uscenti si ricandidano per il bis

GAGLIOLE

Sandro Botticelli tenta il bis. Ora si attende di sapere se a sfidarlo ci saranno altri candidati. Gagliole si prepara al voto e il primo cittadino si ripresenta per il secondo mandato: "La mia ricandidatura va in continuità con il lavoro fatto finora. È dettata dalla soddisfazione di vedere realizzate le opere per le quali abbiamo lavorato in questi cinque anni. Nella composizione della lista ho avuto adesioni a largo raggio e per i risultati ci rimettiamo alla volontà dei cittadini". Si vocifera la presenza di un altro sfidante, ma ancora nulla di ufficiale. La lista civica del sindaco – Siamo Gagliole –, oltre a tante conferme, conterà anche sui tre consiglieri di minoranza, ovvero Leandro Magnapane, Valerio Venanzo Strappaveccia e Rita Lini (sfidante nelle precedenti amministrative, ndr), tutti convinti dell’adesione a Botticelli per l’ottimo lavoro svolto da sindaco nel suo mandato, con una presenza continua sul territorio e una grande capacità di individuare e ottenere i fondi del Pnrr. "Auspico che ci sia un’altra lista perché la competizione fa bene a tutti, sia a noi candidati che ai cittadini che sono più invogliati a votare in questo periodo", conclude Botticelli. Gli elettori sono 756 in una sola sezione, a fronte di una popolazione di 523 abitanti. Quindi tanti voteranno da fuori.

Gaia Gennaretti