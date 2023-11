I soldi avanzati dall’anno prima andranno su caro bollette e affitti

Avanzo di bilancio e urbanistica, ecco i temi centrali durante il consiglio comunale di lunedì tenutosi all’auditorium Borgo Marconi. All’ultimo punto infatti c’è stata l’approvazione per la variazione di bilancio in cui si è applicato l’avanzo di amministrazione del 2022. "Sostanzialmente andiamo ad impegnare la somma di 191mila euro – ha sottolineato l’assessore al bilancio Alfredo Benedetti – questa cifra si divide in una parte vincolata, con 29mila euro per rimpinguare il fondo affitti e 71mila euro per il fondo per il caro bollette, e una libera, con 26 mila euro per l’asilo, 20mila per la Scesa Voltone, 10mila euro per un intervento agli impianti dell’auditorium, 15mila euro per le strade e 20mila euro per arredi urbani". Dopo l’ok all’aggiornamento del piano delle alienazioni, modificato per accogliere la vendita di tre frustoli di terreno di proprietà comunale ad altrettanti privati, il fronte urbanistica è stato sviscerato in apertura, dall’assessore Stefano Montemarani, dove sono previsti tre interventi: il primo interesserà un terreno di 75 metri quadrati in via Scesa Voltone pronto ad essere acquistato da un privato che ha già una proprietà adiacente mentre il secondo, riguarderà la cessione di un terreno di 40 metri quadrati in via Roberti, il terzo, infine, ci sarà un’altra cessione a un privato di un terreno di 100 metri quadrati in via Arno. Via libera all’unanimità per il permesso a costruire in deroga concesso alla "Miami srl" per l’ampliamento della propria struttura produttiva in via Laurana, a Trodica. "L’interesse pubblico in un atto del genere si ravvisa nel fatto che la ditta in questione è in forte crescita, tra le poche nel nostro territorio, come dimostra il fatto che ha triplicato il numero dei dipendenti – ha detto Montemarani –. Questo ampliamento si rende necessario per la collaborazione avviata con una grande firma".

Diego Pierluigi