"I soldi o morirai": ex paziente a processo

Una serie di biglietti minatori sotto al parabrezza dell’auto di un medico, con la richiesta di pagare 5mila euro subito "altrimenti morirai". A metterli sarebbe stata una 52enne residente a Sant’Elpidio a Mare, Jasmina Husejnovic, bosniaca, che ora è accusata di tentata estorsione. Gli episodi sarebbero avvenuti a settembre del 2020. Il dottore, in servizio all’ospedale di Civitanova, avrebbe trovato sull’auto dei messaggi inquietanti: "Salterai in aria", "Hai distrutto la vita a me e ai miei figli", con la minaccia di morte e l’ordine di pagare 5mila euro, la mattina seguente. Nei messaggi c’erano indicati anche il luogo e l’orario dell’appuntamento, con l’indicazione di non rivolgersi alla polizia per non avere guai peggiori. Dopo questi biglietti, al medico sarebbero arrivate due telefonate da due diversi bar entrambi a Civitanova: una voce di donna con accento dell’Europa dell’est ripeteva le stesse richieste, pretendendo i soldi. Il medico, piuttosto allarmato dalle minacce, aveva subito denunciato quanto accaduto. Con le indagini, partendo dai numeri di telefono si era risaliti ai bar da cui erano state fatte le chiamate e i titolari avevano indicato i nomi di qualche cliente che, quella mattina, aveva usato i telefoni. Da questo elenco di nomi erano stati fatti altri accertamenti, e infine i sospetti erano caduti sulla 52enne bosniaca, finita sotto processo per l’accusa di tentata estorsione. Ieri mattina per lei, in tribunale a Macerata, si è tenuta la prima udienza, subito rinviata dal giudice Federico Simonelli a settembre del 2024 per iniziare a sentire i primi testimoni dell’accusa, citati dal pubblico ministero Francesca D’Arienzo. La donna però, difesa dall’avvocato Fabio Rocchi, respinge ogni accusa. Lei avrebbe conosciuto il medico in ospedale, in occasione di una visita, e in quel contesto sarebbe da ricercare l’origine della denuncia, per fatti che la donna nega in modo assoluto di aver commesso. In tribunale, potrà dare la sua versione. Il medico non si è costituito parte civile.

p. p.