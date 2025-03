I soldi per la sosta non bastano. Il conto lo paga un carabiniere

Conciliare la propria sensibilità con il senso del dovere. Davvero esemplare il comportamento del carabiniere in servizio a Macerata, durante la scorsa notte, con la pattuglia del Radiomobile nella zona in cui è situato il parcheggio di via Armaroli. Poco dopo l’una, nel parcheggio si era verificata una situazione da emergenza finanziaria forse risibile, comunque effettiva. Un signore doveva uscire con la propria auto che aveva lasciato in sosta però, all’atto del pagamento di quanto dovuto, ha constatato che non aveva disponibile l’intera somma: gli mancavano pochi spiccioli. Logicamente l’incaricato alla riscossione eccepiva sull’incompleto totale quindi, persistendo la sua permanenza, l’automobilista ha ritenuto di chiamare il 112. E sul posto è subito arrivata la pattuglia che si è premurata di effettuare i dovuti accertamenti. Constatato che definire il caso senza ulteriori indugi era semplicemente una questione di spiccioli, l’appuntato componente della pattuglia ha messo mano al proprio portamonete, aggiungendo i suoi centesimi all’importo che da parziale diventava completo. Incassato dal custode il totale, l’automobilista poteva lasciare il parcheggio, non senza aver espresso la sua gratitudine all’encomiabile militare.

g. cen.