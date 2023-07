I soliti consigli che giova ripetere Bere molto ed esporsi poco al sole

Come tutte le situazioni estreme, un caldo così intenso comporta dei rischi. Vale dunque la pena, anche se ormai vengono ripetute da alcuni anni, ricordare ancora una volta le indicazioni che i medici ritengono importanti, specie per i soggetti che vengono definiti fragili, cioè maggiormente esposti agli effetti di queste temperature elevate. I rischi maggiori legati al forte caldo sono quelli connessi agli abbassamenti della pressione che possono determinare una intensa debolezza, tale, talvolta, da tradursi nella perdita di coscienza, con conseguente trauma da cadute a terra. Naturalmente il livello di rischio è strettamente legato all’età e alle condizioni di salute di ognuno. Le persone più a rischio sono gli anziani, specie se cardiopatici, quindi i bambini e le donne in gravidanza. In queste persone i meccanismi di compenso fisiologico sono molto ridotti. Anche in questa situazione, come in altre, la cosa migliore da fare è quella di cercare di prevenire i rischi. Prima di tutto bisogna evitare di esporsi al sole nelle ore più calde. E, poi, bisogna bere molto, idratarsi in modo abbondante, possibilmente con bevande ricche di sali minerali. Se, poi, qualcuno sta seguendo una terapia diuretica può chiedere al proprio medico curante se sia possibile ridurre lievemente il dosaggio farmacologico. E’ però necessario prestare grande attenzione anche all’alimentazione. Due sono le indicazioni fondamentali di medici e dietologi: cercare di recuperare i liquidi e i sali che si perdono sudando, e consumare dei pasti che non richiedano tempi lunghi di digestione. Nello specifico bisogna bere acqua, ma non ghiacciata, consumare frutta e verdura fresca, oppure dei succhi. Bene melone e pesche, ma anche carote e albicocche, lattuga, peperoni, tutti prodotti che, tra l’altro, aiutano a proteggere la pelle dai raggi solari.

f. v.