I sorrisi di Zia Caterina nel reparto di Medicina

Un taxi coloratissimo e carico di sorrisi ha fatto tappa in questi giorni all’ospedale di Macerata, pronto per regalare un momento di gioia ai pazienti del reparto di Medicina. A bordo c’era Zia Caterina, che da anni regala sorrisi ai malati oncologici di tutta Italia. Tantissimi i pazienti affacciati alle finestre per vedere l’arrivo dell’insolito taxi e di Zia Caterina che, con l’occasione di fare visita ad Amilcare Pompei, uno degli ideatori del "Clown&Clown Festival" in corso questa settimana a Monte San Giusto, ha regalato emozioni a diversi pazienti ricoverati nel reparto di Medicina. Il profondo entusiasmo ha catturato anche tra il personale infermieristico, gli operatori socio-sanitari e i medici del reparto che si sono fermati per condividere momenti di fotografie e abbracci, tra nasi rossi e palloncini. Poi Zia Caterina è ripartita alla volta di Monte San Giusto, dove domani inizierà gli incontri con gli studenti delle scuole della provincia.