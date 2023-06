I tagli in bilancio dividono la maggioranza

di Matteo Parrini

Una seduta consiliare alquanto accesa, durata cinque ore, quella tenutasi per l’approvazione del bilancio di previsione del 2023. La minoranza da parte sua ha subito criticato i tagli previsti sul triennio 2023-2025 sui settori dei servizi sociali, dello sport e della cultura, facendo notare "l’assenza del vicesindaco Denis Cingolani e dell’assessore a Lavori pubblici, scuole e sanità Rosanna Procaccini, all’atto amministrativo più importante di tutto l’anno. Saranno pure assenze giustificate, ma che evidentemente pesano e fanno pensare sullo stato della maggioranza". L’assessore alle Finanze Giovanni Ciccardini ha difeso le scelte in quanto "i risparmi fatti sono stati corretti anche in vista del pagamento dei mutui che riprenderanno dal nuovo anno, mentre i servizi essenziali saranno tutti garantiti". Perplessità sono state manifestate anche da due esponenti di maggioranza che si sono astenuti dal voto del punto. Per prima la consigliera Emanuela Biocco ha posto l’accento "sulle cifre disposte per il rifacimento di via Oberdan, forse insufficienti rispetto ai lavori da compiere e stessa cosa per la scuola materna di via Bellini, dove c’è solo una pars destruens e non la pars costruens? Di tante proposte fatte si raccoglie ben poco: è mancata condivisione e sono andati avanti solo i desideri di alcune persone". A seguire a quota l’altro consigliere di maggioranza Alessio Micucci che ha dichiarato: "Portare tagli su servizi sociali o sport non credo sia la soluzione migliore, pur comprendendo il rifinanziamento dei mutui su servizi specifici, ma non so se questi tagli saranno positivi o negativi, non tanto per chi siede qui oggi, ma per chi verrà dopo". L’assessore allo sport Graziano Falzetti da parte sua ha invitato a "lavorare di più e credere maggiormente nello spirito comunitario, smettendola di dividerci sempre e su tutto tra destra e sinistra". Il sindaco Massimo Baldini infine ha chiosato rassicurando che "per via Oberdan abbiamo 800mila euro e non sono pochi, mentre, trattandosi di tagli necessari e bilanci provvisori, di natura tecnica, garantisco che tutte le esigenze dei servizi sociali sono stati coperti e così vale per sport e cultura".