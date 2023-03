I tanti volti di Musicultura Riprese, scene, luci e giuria: "Che bello stare dietro le quinte"

di Lorenzo Monachesi Musicultura offre un caleidoscopio di attività in cui ognuno può mettersi in gioco e alla prova seguendo i propri interessi, passioni e studi. Adesso, dietro le quinte delle audizioni al teatro Lauro Rossi, ci sono tanti studenti che, lasciati momentaneamente i libri, stanno facendo un’esperienza capace di rompere gli schemi. "Durante le esibizioni - spiega Elena Scarcipino, studentessa dell’Accademia che segue il corso di Arte e linguaggi del fumetto - dipingo su un tablet seguendo l’ispirazione del momento e quanto sto facendo viene proiettato su uno schermo. È un‘opportunità unica che non sempre viene offerta, spero di essere allo Sferisterio nelle serate finali. Ho trovato a Macerata una città in cui c’è tanta voglia di fare". Sulla stessa lunghezza la compagna di corso siracusana Paola Fiordaliso. "È emozionante - dice - vedere il nostro lavoro fare parte di un progetto ancora più grande. Sono così entrata nel mondo dello spettacolo e ne vedo il funzionamento in un ambiente professionale, ma con un’atmosfera familiare. A Macerata ho trovato una città piccol,a ma attiva e me ne sono innamorata". C’è anche un altro aspetto positivo. "Di solito, siamo abituati a lavorare per conto proprio - osserva la civitanovese Silvia Mercuri, anche...